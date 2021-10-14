7 yetim evlat, bir gözü yaşlı eş

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Kamuran Tün, önceki gün Kadıköy'ün orta yerinde bıçaklanarak öldürülmüş, katil 'Namusum için yaptım' demişti.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Kamuran Tün'ün ağabeyi o ifadeye itiraz edip yalan söylüyor dedi.

Kamuran Tün, 7 çocuk babasıydı, 20 yıl önce evli bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edilmiş, Şırnak'tan İstanbul'a göç etmişti. Aradan geçen yıllar kadının ailesinin kinini daha da büyüttü. Aile meclisi yasak aşkın intikamını almaya karar verdi. Tam 20 yıl sonra Kamuran Tün'ün izine ulaştılar, bir kadın aracılığıyla tuzak kurup katlettiler. Cinayeti işleyen ise yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadının 21 yaşındaki oğluydu.

Kamuran Tün'ün ağabeyi ise "Töre cinayetleri artık bitmeli, kardeşim iftiraya kurban gitti" dedi. Katil zanlısı baba oğul tutuklandı, amca ise aranıyor.