7 yaşındaki çocuğun üzerine okulun demir kapısı düştü

Rize'de okul bahçesinde oynarken üzerine sürgülü demir kapı düşen 2'nci sınıf öğrencisi yaralandı.

Olay, dün Taşlıdere Mahallesi'ndeki Taşlıdere Gazi İlkokulu bahçesinde meydana geldi.

İHMAL İDDİASI

Anne Kasap, "Çocuğum okuldan geldi. Topu kaybolmuştu. Sonra 'Anne ben topumu bulmaya gideyim' dedi. Ev okulun hemen önünde. Balkondan 'Asaf hadi gel eve' dediğimde 'Ben biraz daha bisiklet binebilir miyim?' dedi. Ben de onun zaten 'Sakın etrafa gitmiyorsun. Okulun bahçesinden çıkmayacaksın' diye uyarıyordum. Keşke okulun bahçesinde değil dışarıda oynasaymış. 15 dakika falan geçmedi, benim haberim yok ambulans gelmiş, çocuk düşmüş, müdahale başlamış. Bir arkadaşım bana haber verdi, 'Aşağı bir gelir misin?' dedi. Ben de öyle inince, görünce zaten hastaneye geldik. Demir kapının bozuk olduğunu biliyormuşlar. Velilerin de okul müdürüne söylediği duydum. Müdür Bey de kabul etmiş galiba. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Bütün her şeyin peşinden gideceğim. Çocuğun ayağı kırık, kulağının arkası çok kötü” ifadelerini kullandı.