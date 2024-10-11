7 yaşındaki çocuğun üzerine okulun demir kapısı düştü
Rize'de Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde oynayan 7 yaşındaki 2'nci sınıf öğrencisi Asaf Kasap'ın üzerine sürgülü demir kapı düştü. Ayağı kırılan çocuk hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anne Sevinç Kasap, "Demir kapının bozuk olduğunu biliyorlarmış. Velilerin de okul müdürüne söylediğini duydum. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım." dedi.
Rize'de okul bahçesinde oynarken üzerine sürgülü demir kapı düşen 2'nci sınıf öğrencisi yaralandı.
Olay, dün Taşlıdere Mahallesi'ndeki Taşlıdere Gazi İlkokulu bahçesinde meydana geldi.
Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Asaf Kasap, okul çıkışında bahçede oyun oynadığı sırada okulun sürgülü demir kapısı üzerine düştü.
Demir kapının altında kalan, ayağı ve başı ezilen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında da kırık tespit edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, anne Sevinç Kasap okul idaresinden şikayetçi oldu.
İHMAL İDDİASI
Anne Kasap, "Çocuğum okuldan geldi. Topu kaybolmuştu. Sonra 'Anne ben topumu bulmaya gideyim' dedi. Ev okulun hemen önünde. Balkondan 'Asaf hadi gel eve' dediğimde 'Ben biraz daha bisiklet binebilir miyim?' dedi. Ben de onun zaten 'Sakın etrafa gitmiyorsun. Okulun bahçesinden çıkmayacaksın' diye uyarıyordum. Keşke okulun bahçesinde değil dışarıda oynasaymış. 15 dakika falan geçmedi, benim haberim yok ambulans gelmiş, çocuk düşmüş, müdahale başlamış. Bir arkadaşım bana haber verdi, 'Aşağı bir gelir misin?' dedi. Ben de öyle inince, görünce zaten hastaneye geldik. Demir kapının bozuk olduğunu biliyormuşlar. Velilerin de okul müdürüne söylediği duydum. Müdür Bey de kabul etmiş galiba. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Bütün her şeyin peşinden gideceğim. Çocuğun ayağı kırık, kulağının arkası çok kötü” ifadelerini kullandı.