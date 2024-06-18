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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki Berk'ten kahreden haber - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Berk'ten kahreden haber!

        Kayseri'de, 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki Hamza Berk Y., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuk, dün anneannesine bayram ziyaretine gitmiş, salonun penceresinden düşmüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:55
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        Kayseri'de, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve 9. kattaki evin salonundaki pencereden zemine düşen Hamza Berk Y, ağır yaralanmıştı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre Hamza Berk Y, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        CENAZESİNİ AİLESİ ALDI

        Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

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        #kayseri
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