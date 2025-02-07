7 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Şubat 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?