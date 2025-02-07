Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 7 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        7 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Fransa Lig 1'de iki maç oynanırken, Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Portekiz Premier Lig ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Öte yandan FA Cup 4. tur maçında Manchester United, Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda sporseverler, "7 Şubat Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 7 Şubat 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Şubat 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          TRENDYOL SÜPER LİG

          20:00 - Samsunspor - Hatayspor (beİN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          20:00 - Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor, beİN Sports 2)

        • 4

          LA LİGA

          23:00 - Rayo Vallecano - Valladolid (S Sport, S Sport Plus)

        • 5

          SERİE A

          22:45 - Como - Juventus (S Sport 2)

        • 6

          BUNDESLİGA

          22:30 - Bayern Münih - Werder Bremen (beİN Sports 4, Tivibu Spor 1)

        • 7

          LİGUE 1

          23:05 - PSG - Monaco (beİN Sports 3)

        • 8

          PORTEKİZ PREMİER LİG

          23:15 - Porto - Sporting Lisbon (S Sport Plus)

        • 9

          FA CUP 4.TUR

          23:00 - Manchester Utd - Leicester City (TRT Spor)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Habertürk Anasayfa