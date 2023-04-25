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Bütün bunlar dikkate alındığında 7 Nisan hangi burç? 7 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? sorusunun cevabını vereceğiz. Detaylarını öğrendiğiniz zaman siz de yükseleninizi hesaplayabilirsiniz ve burcunuzun özelliklerini taşıyıp taşımadığınızı kontrol edebilirsiniz.

7 Nisan Hangi Burç? Yükseleni Nedir?

Öncelikle 7 Nisan burcu ne sorusuna cevabı verelim. Eğer doğum tarihiniz 21 Mart ile 20 Nisan arasındaysa, o zaman burcunuz Koç olacaktır. Ama yükselen için aynısını söylemek mümkün değil. 7 Nisan yükseleni nedir dediğimizde, saat önemlidir.

Doğduğunuz saati bilmelisiniz ve ona göre hangi burcun yükseleniniz olduğunu öğrenebilirsiniz.

Birkaç saat aralığını örnek olarak sizlerle paylaşalım. Siz de bu saat aralıklarındaysanız, burcunuzun yükselenini bulabilirsiniz.

- 00:00- 01:00 aralığında doğduysanız, yükseleniniz Yay,

- 03:30- 04:00 aralığında doğduysanız yükseleniniz Balık,

- 07:30- 09:00 aralığında doğduysanız yükseleniniz İkizler olacaktır.

Bunu bir örnekle de açıklayabiliriz: 7 Nisan’da saat 13:00’da doğduysanız burcunuz Koç ama yükseleniniz Aslan olacak.

7 Nisan Burcu Özellikleri

Bu noktada merak edilen bir başka konu da 7 Nisan burcu özellikleri oluyor. Kadın ve erkek özellikleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden öncelikle 7 Nisan burcu kadını nasıl olur, ona bakalım:

- Genel olarak Koç burcu kadınları dediklerinin arkasında dururlar

- Korumacı bir yapıları vardır.

- Aynı zamanda çok kıskançtırlar

- Her zaman sevdikleri için her şeyi yaparlar

- Tutkulu ve idealisttirler.

- Eğer birini severlerse onlarla iyi geçinirler, mutlu olurlar.

Ayrıca 7 Nisan burcu erkeği de ilişkilerinde kıskançtır.

- Buna ek olarak otoriterlerdir

- İsteklerini gerçekleştirme konusunda sınır tanımazlar.

- Bağımsız ve özgür ruhlu kişilikleri vardır.

- Sevdikleri zaman sonuna kadar giderler.

- Çok iyi arkadaş olurlar, sır tutma yönleri de güçlüdür.

Bunların da ötesinde 7 Nisan burcu yorumu da fazlasıyla merak ediliyor. Astrologlar tarafından yapılan yoruma göre, sizleri maddi ve manevi sürprizler bekliyor. Bu fırsatları değerlendirmeniz gerekecek. Eğer fırsatları kaçırırsanız bir sonraki için çok fazla beklemeniz lazım. O yüzden dikkatli olun ve bu fırsatları kaçırmayın.

7 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Astroloji çok derin bir konudur ve burcunun özelliklerini taşıyan herkes birbiriyle yakın hissedebilir. Şimdi sizlere 7 Nisan’da doğan Türk ünlüler ve futbolcuların bir listesini hazırladık:

- Sakıp Sabancı

- Fatih Erkoç

- Feza Gürsey,

- Seyyid Hüseyin Nasr

Buna ek olarak 7 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ile ilgili de bu liste bulunuyor:

- Jackie Chan

- Duncan James

- Franck Ribery

- James Garner

- Billie Holiday

- Sakura Haruno

- Francis Ford Coppola

Burçlara ilgisi olan herkes bu konuyu detaylı bir şekilde araştırıyor. Bu sebeple sizlerde bu detayları iyice öğrenirseniz doğum haritanızı çıkarabilirsiniz. Ne işinize yarayacağını merak ediyorsanız burçların birbiriyle uyumunu araştırabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızı seçerken sorduğunuz sorulardan birisi burcu ve yükseleni olabilir.

Çünkü bazen astrolojiye çok fazla inanan ve gerçekten buna göre hareket edenler, arkadaşları ya da değer verecekleri kişileri seçerken, bunlara çok dikkat ediyor. Koç burcu hangi burçlarla anlaşabilir ya da anlaşamaz? Bunları araştırabilirsiniz. Ama araştırmanızı yaparken yükselen burçları da unutmamalısınız. Herkes burcunun bütün özelliklerini taşımaz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos