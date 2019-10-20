7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 7. Koğuştaki Mucize, 2019 yılının önemli dram yapımları arasında yer alıyor. Film vizyona girdiği ilk günden itibaren dikkatleri üstüne çekti. 7. Koğuştaki Mucize'nin başrolünde ise Aras Bulut İynemli yer alıyor. İşte 7. Koğuştaki Mucize filminden ayrıntılar...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor. Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NE?

1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE YORUMLARI

7. Koğuştaki Mucize filmini seyreden izleyicilerden bazıları film hakkındaki görüşlerini sosyal medyadan aktarıyor. İşte o yorumlardan bazıları...

*Son zamanlarda izlediğim en iyi filmdi hem güldüm hem ağladım herkesin emeğine sağlık. Aras Bulut'a ayrı sayfa açmak lazım oscarlık iş çıkartmış helal olsun. Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

*İnsan ömründe 100 litre gözyaşı döküyormuş herhalde yarısını #YedinciKoğuştakiMucize de döktüm

*Adalet yoksunu bir dünyada çaresizlik daha iyi anlatılamazdı. Bir filmde de olsa mucizeyi görebilmek gibisi yok.

*Şimdiye kadar izlediğim en iyi film, net!!

*Siddetle tavsiye edilir #YedinciKoğustakiMucize #ArasBulutIynemli Gozyaslariniza hakim olamayacaksınız! Bütün izleyen dostlarim filmin etkisinden kalkamiyor

*Bu sabah bu film yüzünden işime geç kaldım. Ne sıkıntıyı atabildim içimden nede uykumu alabildim. Cidden tebrik ediyorum harika iş.

*Ben bi filmi izlerken, film olduğunu bildiğim halde, hıçkırıklarla “nolur bi mucize olsun” diye dua ettiğimi hatırlamıyorum daha önce. Muhteşemsiniz

*Memonun yavrusunu sevdiği gibi sevsin tüm babalar yavrularını..

*7. Koğuştaki mucize filmi ağlamak için güzel gidebiliriz

*7.koğuştaki mucize filmi hakkında edindiğim gözlemlerim film duygu yoğun çok duygusal Memo karakteriyle Aras Bulut İynemli muhteşem bir oyunculuk sergiledi . İlker Aksum yine her zamanki karakter oyunculuğunu konuşturmuş kesinlikle tavsiye ediyorum yanınıza bol mendil alın giderken