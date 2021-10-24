2,5 aydır burada yaşıyorlar!

Epilepsi hastası evli oğlu, gelini, 9 aylık ve 2,5 yaşında 2 torunu, bir de bekar oğluyla beraber Kepez ilçesi Barış Mahallesinde yaşayan Hüseyin ve Serpil Sarpkaya (54) çifti, 3 aylık birikmiş ev kirasını ödeyemedi. Ev sahibi kirayı alamayınca mahkeme kararıyla icra yoluna gitti. Alınan icra kararıyla Hüseyin Sarpkaya ve ailesi, 12 Ağustos günü eşyalarıyla beraber evden çıkartıldı. Sarpkaya ailesi, çıkartıldıkları evin karşısında yer alan boş araziye taşıdıkları eşyalarının üzerini muşamba ile örterken, burada konaklayabilecekleri çadır kurup yaşamaya başladı.
TORUNLARINI SARILARAK ISITIYOR
Çadır içerisinde yaşam sürmeye çalışan Sarpkaya çifti, zorlu şartlar altında epilepsi hastası oğlu ve torunlarını yalnız bırakmamaya özen gösteriyor. Çadır içerisinde elektrik ve su imkanı bulunmazken, aile küçük tüp üzerinde pişirdikleri yemeği ise soğuk havada tüketiyor. Sarpkaya ailesi, 9 aylık 'Ayaz' ve 2,5 yaşındaki diğer torunlarının soğuk havadan dolayı hasta olmaması için hem battaniyeye sarıyor, hem de sarılarak ısıtıyor. Ailenin tek isteği ise kış aylarının yaklaştığı şu günlerde yerleşebilecekleri sıcak bir eve kavuşmak.
"BAŞIMIZI SOKACAK EV İSTİYORUZ"
Çok kötü durumda olduklarını kaydeden Serpil Sarpkaya, "İstediğimiz tek şey bir evimizin olması, başımızda bir çatımız olsun. Çocuklar perişan. Yağmur, soğuk havalar geldi. Zor şartlar altında yaşıyoruz. Mutfak yok, banyo yok, lavabo yok, lavabo için camiye gidiyoruz. Başımızı sokacak bir ev istiyoruz" dedi. Serpil Sarpkaya, "Çocukların sıcak bir yuvası olması için ev istiyoruz. Elektrik zaten yok, mum ışığı ve ufak bir el feneriyle çocuklarla yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
"UYUMAYA KORKUYORUZ"
Çadır içerisinde korku yaşadıklarını belirten Sarpkaya, "Kediler ve fareler burada çok fazla. Korkuyoruz. Hırsızlar var, geçen gün eşyalarımızın üstünü örttüğümüz muşamba hırsızlar tarafından çalındı. Uyumaya korkuyoruz" dedi.
Ev kirasını 3 ay ödeyemediği için evden çıkarıldıklarını söyleyen Hüseyin Sarpkaya ise "Mahkeme kararıyla tahliye edildik. Kış geldiği için soğuk havalar başladı. Sıkıntımız büyük. 2-2,5 aydır ev arıyorum, para olmadığı için ev bulamıyorum. Çalışıyor olabilsem ev sorununu çözeceğiz. Ev aramaktan ayağımın altı yara oldu. Ev bulsam bile kira ücretleri çok fazla. Bir barakaya bile razıyız ama onu bile bulamıyoruz. 2 torunum var, onlar ısınsın diye kucağımıza alıyoruz. Akşam saatlerinde ayaz başlıyor. Eşim bile geçen gün soğuktan ağladı" dedi.
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