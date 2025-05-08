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        Haberler Yaşam 672 yıllık tarifle yılda 1 kez yapılıyor...

        672 yıllık tarifle yılda 1 kez yapılan yemek!

        Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan keşkek 672 yıllık tarifle misafirlere ikram ediliyor. Yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılan ve dede aşı denilen yemek için yüzlerce kişi Sorgun köyüne akın ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:13
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        672 yıllık tarifle yılda 1 kez yapılıyor!
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        Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde 672 yıldır bir gelenek yaşatılıyor.

        Köylüler her mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsullerden 'bereketli olsun' diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek yılda sadece bir kez pişiriliyor.

        Geleneğe göre köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçilen tahıllar toplanıyor.

        Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor.

        Öğütülen tahıllardan dede aşı denilen yemek yapılarak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediliyor.

        Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.

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        #dede aşı
        #Bursa
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