672 yıllık tarifle yılda 1 kez yapılıyor!

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde 672 yıldır bir gelenek yaşatılıyor.

Köylüler her mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsullerden 'bereketli olsun' diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek yılda sadece bir kez pişiriliyor.

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Geleneğe göre köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçilen tahıllar toplanıyor.

Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor.

Öğütülen tahıllardan dede aşı denilen yemek yapılarak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediliyor.

Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.