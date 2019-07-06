06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde 16 pehlivan üçüncü tura yükseldi
İkinci tur kuralarını çekmek için Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar kura sonucuna göre Hüseyin Eyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu,Süleyman Aykırı, Orhan Okulu güreş tutmadan üçüncü tura yükseldi.
Cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıkan pehlivanlar tribünleri selamladı.
Ünal Karaman müsabakanın onuncu dakikası dolmadan rakibi Onur Balcı'yı yenerek yine erken ayrılan pehlivan oldu.
2011-2012 yılları başpehlivanı Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'in paça kazık oyununu ani bir atakla boşa çıkardı. Antalyalı Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'i çoban bağı adı verilen oyunla bağlayıp çayırdan galip ayrıldı.
FAULLÜ GÜREŞE KIRMIZI KART
Tanju Gemici ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş ise oldukça sert geçti. Tanju Gemici sarı kartla uyarılmasına rağmen faullü güreşine devam ettiği gerekçesiyle kule hakemliği Gemici'ye ikinci sarı kartı gösterdi. Kırmızı kart alan Gemici diskalifiye oldu. Bu nedenle Hamza Köseoğlu üst tura yükseldi.
NORMAL SÜREDE YENİŞEMEDİLER
2014'ün başpehlivanı Fatih Atlı rakibi bu yıl ilk kez baş boyunda güreşen güçlü rakibi Furkan Durmuş Altın'ı psikolojik taktiklerle yürüttüğü güreş oyunlarıyla üzerine çekmeye çalıştı. Rakibini zaman zaman yerde güreşe zorlayan Fatih Atlı tırpanlarla rakibini yıprattı. Normal sürenin ardından geçilen puanlama bölümünde Furkan Durmuş Altın'ın boşluğunu paça kazıkla değerlendirerek puanı alıp sahadan galip ayrıldı.
Nedim Gürel'in uzun boy avantajını kullandığı güreşte İsmail Balaban atik güreşini kasnak ve paçadan tutmaya yönelik sürdürdü. Nedim Gürel'in oldukça zorladığı 2013-2017 yılı başpehlivanı İsmail Balaban rakibini 50. dakikada açık düşürerek üst tura çıkarak tamamladı.
İki Antalyalı hemşehrinin Mehmet Yeşil Yeşil ile Osman Aynur'un güreşi de oldukça sert geçti. İki pehlivan birbirini tartarak normal süreyi başa baş geçtiler. Puanlama bölümünde her iki pehlivan da atak bir güreş sergilediler. 1 saate yakın süren güreşte 2009-2010 yılı başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil galip geldi.
Bu sonuçlara göre, Ünal Karaman, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Eyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı, Orhan Okulu adını üçüncü tura yazdırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!