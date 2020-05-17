65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Menteşe ilçesi - MUĞLA

88 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Menteşe ilçesinde, geçen haftaya göre daha az sayıda yaşlının dışarıya çıktığı görüldü. Şapkalarıyla sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlar, ağaçların altındaki banklarda oturarak sohbet etti.

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