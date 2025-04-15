Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Yaşam 62 yıl sonra tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşu başarıyla gerçekleşti

        62 yıl sonra tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşu başarıyla gerçekleşti

        62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik ekip Blue Origin roketi ile kısa süreliğine uzaya çıktı. Şarkıcı Katy Perry bugün uzaya çıktıktan sonra dönüşünde toprağı öptü.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        62 yıl sonra tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşu başarıyla gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik ekip Blue Origin roketi ile kısa süreliğine uzaya çıktı. Şarkıcı Katy Perry bugün uzaya çıktıktan sonra dönüşünde toprağı öptü.

        Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatla sabah saatlerinde Dünya'yı terk etmişti.

        Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait roket, yolcularını kısa süreliğine uzaya çıkarıyor.

        Bugünkü uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü. Bunun yaklaşık iki dakikası uzayda ve sıfır yer çekiminde gerçekleşti.

        Roketin yolcuları arasında Jeff Bezos'un nişanlısı, gazeteci Lauren Sanchez de vardı.

        Dünya'ya dönen uzay kapsülünün kapısını açan Bezos, kapsülden çıkan ilk kişi olan Sanchez'i sarılarak ve öperek karşıladı, "Seni özledim" dedi.

        Katy Perry, uzaya çıkmanın "anne olmaktan sonra en güzel şey" olduğunu söyledi ve bununla ilgili bir şarkı yazabileceğinin sinyalini verdi.

        Adı papatya anlamına gelen kızı Daisy için elinde bir papatyayla uzaya çıkan ünlü şarkıcı, orada Louis Armstrong'dan What a Wonderful World (Ne Harika Bir Dünya) şarkısını söyledi.

        Katy Perry kapsülden çıkarken elindeki papatyayı kaldırdı Blue Origin

        Katy Perry kapsülden çıkarken elindeki papatyayı kaldırdı

        Yolculardan Gayle King, Perry'den Roar gibi popüler şarkılarını isteyenler olduğunu fakat Perry'nin dünya hakkında bir mesaj vermek istediğini söyledi.

        King uzayın son derece sessiz bir yer olduğunu belirtti.

        Yapımcı Kerianne Flynn ise oğlunun arkadaşlarına "Annem uzaya gidecek" dediğinde "Anneler uzaya gitmez" yanıtı aldığını söyledi ve ekledi:

        "Bu anne uzaya gitti!"

        Aisha Bowe ise "Bu deneyimden sonra aynı insan olmam mümkün değil" dedi ve gezegenimizi sınırlar olmadan görmenin güzelliğinden bahsetti.

        Bowe, kapsül uzaya ulaştığında tüm yolcuların göz göze gelip özel bir an paylaştığını ekledi.

        Kapsülün son yolcusu, insan hakları savunucusu Amand Nguyen ise kendine asla pes etmeme sözü verdiğini söyledi ve "Çok minnettarım" dedi.

        Bu, Blue Origin'in New Shepherd roketiyle yapılan 11. insanlı uçuştu.

        Bugünkü uçuş 1963'ten beri tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşu oldu.

        62 yıl önceki son uçuşta Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova tek başına uzaya çıkmıştı.

        Getty Images

        1963'ten bu posterde "Dünyanın ilk kadın astronotu çok yaşa!" yazıyor. Tereşkova geçen ay 88 yaşına bastı

        O uçuş aynı zamanda bir kadının ilk uzaya çıkışı olmuştu.

        O günden beri hiçbir kadın uzaya tek başına çıkmadı.

        Blue Origin ile uzaya çıkmanın maliyeti bilinmiyor. Şirket bu konuda bir fiyat listesi paylaşmıyor. Bugünkü ekibin para ödeyip ödemediği de bilinmiyor.

        Öte yandan şirket 2021'deki ilk uzay yolculuğu için bir koltuğu açık artırmayla 28 milyon dolara satmıştı.

        BBC Bilim Muhabiri Victoria Gill'in aktardığına göre Blue Origin ile uzaya çıkmak için sıra bekleyenlerden 150 bin dolarlık, iade edilebilir bir depozito alınıyor.

        Dünyanın bitip uzayın başladığı yer genellikle yerden 100 km. yukarda kabul ediliyor.

        Bugünkü uçuş, Karman Çizgisi denen bu eşiği 6 km. aşarak 106 km. yüksekliğe ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Habertürk Anasayfa