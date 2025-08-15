6.1'lik Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, ağır hasarlı 831 bağımsız bölüm tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hasar tespit ekiplerimiz 6.1'lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar; 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi. 675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo 815'i Sındırgı'da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın (bugün) tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız” ifadesini kullandı.

