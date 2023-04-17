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İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62'nci kumar operasyonu

İzmir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda ortaya çıkan detaylar "pes artık" dedirtti. İhbar üzerine yapılan baskında iş yerinin daha önce 61 kez mühürlendiği belirlendi. Tekrar mühürlenen adreste kumar oynayan çok sayıda kişiye de para cezası verildi

Giriş: 17.04.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha! - Güncel Haberler
61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha!
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AA

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı için aralarında daha önce 61 kez mühürlenen iş yerinin de bulunduğu 3 adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 171 kişiye para cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi ile Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 3 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

171 ŞÜPHELİYE PARA CEZASI VERİLDİ

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerde tombala oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye 693 bin 405 lira para cezası uyguladı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri yeniden mühürlendi.

Şüpheli A.Ç, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Egemenlik Mahallesi'ndeki adresin jandarma tarafından daha önce kumar oynatıldığı için 61 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Ayrıca diğer iş yerlerinden birinin 13, diğerinin de 10 kez aynı suçtan mühürlendiği belirtildi.

Fotoğraflar: İHA

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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