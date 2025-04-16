Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyona; İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM advertisement1 Emin Müftüoğlu: Organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık REKLAM Organizasyonda bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet turunun sadece bir yarış olmadığını aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 60. onur yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle, dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak. Bugün Türk bisikletinin yolculuğu 100 yılı aşmış durumda. 60'lı yıllarda federasyon başkanımız olan Talat Tunçalp'ın rüyası ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60 yılda büyük bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm sporcularımızı ve federasyon başkanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Türk bisikleti bugün bir değişim sürecinde. Konya'daki yeni veledromumuzun dünya rekorlarına sahne olması Türk bisikletçilerin dünya rekortmenleri ile yarışması Türk bisikletinin gelişimi için çok değerli. 2028 olimpiyatlarına katılım hedefimiz doğrultusunda bisikletçilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Ahmet Örken gibi yıldızlarımızla global başarılarıyla ivme kazanan Türk bisikleti, Ramazan Yılmaz gibi gençlerimizin sürdürülebilir başarıları geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Bugün birlikte 60 yıllık tarihine yolculuk yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir yarış değil; Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon. Ülkemizi ziyaret eden sporcular ve teknik ekipler, buradan memnun ayrılarak ülkemizi dünyaya anlatıyor. 5 kıtada 190 ülkede 13 dilde yayınlanan dev organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldırım: Ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir Türkiye'nin gurur kaynağı ve uluslararası alanda büyük saygınlığı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanını paylaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir ülkemizde düzenlenmekte olup, uluslararası yol yarışları arasında seçkin ve başarılı bir konuma sahiptir. 1963 yılında 'Marmara Turu' olarak başlayan bu anlamlı yolculuk, 1965 yılında uluslararası bir kimlik kazanmış ve 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayesi altına alınmıştır. 1968 yılında yapılan bir değişiklikle, yarışmanın adından 'Marmara' ifadesi çıkarılarak Türkiye vurgusu güçlendirilmiş ve uluslararası alandaki dördüncü yılında bugünkü saygın ismiyle, 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu' olarak anılmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Türk bisikletinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya bisikletinde kendine özgü bir yer edinerek bir marka değeri oluşturmuştur. Her yıl, dünyanın en seçkin bisiklet takımlarını ülkemizin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında ağırlamaya devam etmektedir. Bu organizasyonun en önemli hedeflerinden biri de, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmaktır. Belirlenen özel rotalar sayesinde, yarış boyunca yapılan havadan çekimlerle ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılmaktadır. Bu sayede, sporun birleştirici gücüyle birlikte, ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir" şeklinde konuştu.

REKLAM Hakan Bebek: Bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek de organizasyonun Türkiye'nin tanıtıma büyük katkısı olacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuz tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve 5 kıtada yaklaşık 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuzun sadece ülkemizde değil, dünya genelinde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu öncelikli olarak ifade etmek isterim. Böylesine büyük bir organizasyonun gerçekleştirilmesi elbette büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Ülkemiz spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır. 27 Nisan'da başlayıp, 4 Mayıs tarihinde bitecek ve toplam 8 etaptan oluşacak olan bu zorlu mücadelede sporcu ve teknik heyetlerimizin yanı sıra organizasyonda görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar dilerken; dportif açıdan uluslararası alanda böylesi önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi noktasında himayeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak' a saygılarımı arz ediyor, federasyon başkanımız Emin Müftüoğlu'na başarılar diliyorum. Ayrıca ülkemizin spor turizmi açısından tanımında bizi yalnız bırakmayan Türk Sporunun destekçisi sponsorlarımıza da teşekkür ediyor, kazasız yarışlar temenni ediyorum" diye konuştu.

REKLAM PARKUR NEFESLERİ KESECEK Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.Uluslararası organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2025 yılında ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak. TUR'da geçmişte yarışmış ve performanslarıyla dünya bisikletinin zirvesine yükselen onlarca bisikletçi yarışacak. 1.231,2 kilometrelik parkur şu şekilde olacak: 1. Etap: 27 Nisan Pazar / Antalya - Antalya (132 km)2. Etap: 28 Nisan Pazartesi / Kemer - Kalkan (167.4 km)3. Etap: 29 Nisan Salı / Fethiye - Marmaris (175.9 km)4. Etap: 30 Nisan Çarşamba / Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)5. Etap: 1 Mayıs Perşembe / Marmaris - Aydın (151 km)6. Etap: 2 Mayıs Cuma / Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi / Selçuk - Çeşme (144.2 km)8. Etap: 4 Mayıs Pazar / Çeşme - İzmir (105.7 km)Marmaris - Akyaka etabının sona ereceği 'Kıran' tırmanışı ve Aydın ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris - Akyaka (Kıran) etabı 'Kraliçe Etap' olacak. EN ÇOK KATILAN TAKIMLAR 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 3 World Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım, 161 bisikletçi katılacak. 2025 yılında 60. yılını kutlayacak dev organizasyona en çok katılım gösteren ekiplerin başında 14. kez katılacak olan XDS Astana Team ve VF Group Bardiani-CSF-Faizane geliyor. İspanyol temsilcisi Caja Rural-Seguros RGA da 13. kez, Amerika Birleşik Devletleri takımı Team Novo Nordisk 10. kez ve Belçika temsilcisi Lotto da 11. kez TUR 2025 yollarında mücadele edecek. REKLAM Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI kategorilerine göre takım listesi şu şekilde: World Team Alpecin- Deceuninck (Belçika)Team Picnic PostNL (Hollanda)XDS Astana Team (Kazakistan) Pro Team Lotto (Belçika)Uno-X Mobility (Norveç)Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)Equipo Kern Pharma (İspanya)VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)Burgos- Burpellet- BH (İspanya)Team Polti VisitMalta (İtalya)Tietema Rockets (Fransa)Euskaltel-Euskadi (İspanya)Solution Tech Vini Fantini (İtalya)Team Flanders-Baloise (Belçika)Wagner Bazin WB (Belçika)Team Novo Nordisk (ABD) Continental Team Terengganu Cycling Team (Malezya)Mazowsze Serce Polski (Polonya)China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)Bike Aid (Almanya)İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)Spor Toto Cycling Team (Türkiye)Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)