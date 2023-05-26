6 yaşındaki Enes, traktörün altında kaldı

Gaziantep'in Akçagöze Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Enes Muhammet Çiloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.