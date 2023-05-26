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Traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes kurtarılamadı

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes Muhammet, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

Giriş: 26.05.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
6 yaşındaki Enes, traktörün altında kaldı
DHA

Gaziantep'in Akçagöze Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Enes Muhammet Çiloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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