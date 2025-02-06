6 Şubat depremleri kaç saniye sürdü, depremlerden kaç il etkilendi?
Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahına tarihin en büyük felaketlerinden biriyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, aralarında Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'in de bulunduğu geniş bir coğrafyada yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu büyük afetin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acılar hala taze. Depremin ikinci yıl dönümünde, o kara günün detayları ve unutulmayan kayıplar yeniden hatırlanıyor. Depremin ikinci yıl dönümü ile depreme ilişkin bilgiler sorgulamalar sürüyor. Peki Kahramanmaraş merkezli deprem saat kaçta meydana geldi, kaç saniye sürdü, hangi iller etkilendi? İşte detaylar...
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6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi derinden sarsan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, hafızalardan silinmeyen bir felaket olarak tarihe geçti. Büyüklükleri 7.7 ve 7.6 olarak ölçülen depremler, çevre illerde de yıkıma neden oldu ve binlerce insanın hayatına mal oldu. Aradan geçen iki yılın ardından, depremin etkileri ve yaraları sarma çabaları gündemde kalmaya devam ediyor. Felaketin yıl dönümünde o zorlu günler yeniden anılıyor. İşte, 6 Şubat günü yaşananlar...
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6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü sabat saat 04.17'de deprem 7.7 büyüklüğündeki deprem 60 saniye sürdü.
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7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Bu deprem ise 45 saniye sürdü.
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6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ETKİLENEN İLLER
120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vurdu.
Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.
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650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI
Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.
Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.
Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.
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6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Resmi rakamlara göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde 53.537 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük can kaybı olarak tarihe geçti.
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6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Depremin ardından yaralanan kişi sayısı ise 107.213 olarak açıklandı.