04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz yılki İngiltere gezisinde ABD Başkanı Donald Trump'ı 'çıldırttığı' iddia edilen balon yeniden ortaya çıktı. Dün Londra'ya varan ABD Başkanı'nın bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşme öncesinde, Trump'ı bir bebek olarak resmeden balon, parlamento binası önünde şişirilerek havaya bırakıldı. 6 metrelik balonun yaratıcısı Leo Murray Trump'ın bu ülkede hoş karşılanmadığını bilmesini istediklerini belirtti.
YAKLAŞIK 100 KİŞİ ÇALIŞTI
Trump'ın nefret politikalarını bu yolla eleştirmeye çalıştıklarını belirten Murray "Bunun yanında ciddi bir meseleye dikkat çekerken insanların yüzünü de güldürmek istiyoruz" dedi. Balonun hazırlanışında yaklaşık 100 kişi çalıştı. Protestocular 10'dan geriye saydı ve balon havaya bırakıldı. Trump bugün Londra'nın farklı noktalarında çeşitli teaslarda bulunurken şehirde birçok protesto düzenlenmesi bekleniyor.
'DİRENİŞ KARNAVALI' DÜZENLENİYOR
Bunlardan en büyüğü 'Direniş Karnavalı' olacak. Söz konusu 'karnavalda' Trump'ın ayrımcı poltikaları protesto edilecek. İngiltere'nin ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de burada bir konuşma yapacak. Kraliçe II. Elizabeth'in dün akşam Trump onuruna verdiği yemeğe de katılmayı reddeden Corbyn bugün gerçekleştirilecek protestolarla ilgili olarak "Bunun, Trump'ın ABD ve dünya genelinde hedef aldığı insanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
MAKAM ARACINDAN VİDEOSU ÇEKİLDİ
İngiliz polisi Trump’ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Polis, bariyerleri aşmaya çalışabilecek göstericilere karşı da kimi noktalarda 4 saf şeklinde sıralandı. Atlı polislerin de yoğun olarak kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü. Bu arada Trump'ın kafilesinin Parlamento Meydanı'ndan geçişi sırasında, makam aracının penceresinden bir cep telefonuyla meydandaki dev Trump balonunun videosunun çekildiği görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!