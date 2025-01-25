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        Haberler Gündem Güvenlik 6 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 34 tutuklama

        6 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 34 tutuklama

        İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 00:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:46
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        6 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 34 tutuklama
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden 38'i tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 1 şüpheli savcılıktan serbest kaldı.

        Hakimlik, şüphelilerden 34'ünün tutuklanmasına, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sının ise serbest bırakılmasına karar verdi.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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        Çalışma sonucunda, örgüt mensuplarınca mezar anmaları ve kapalı alan toplantıları ile örgüt propagandası yapılan korsan eylemlere katılan, örgütün açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip edip, cezaevinde ziyarette bulunan şüpheliler belirlenmişti.

        Fiziki ve teknik takip yapılan 46 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul'da 35 adresin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Yalova, İzmir ve Diyarbakır'da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanmıştı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve örgüte ait flama ele geçirilmişti.

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        #haberler
        #istanbul
        #terör örgütü MLKP
        #Son dakika haberler
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