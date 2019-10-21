Meral Yıldız'ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 1-20 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 6 çocuk ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 8 işbirlikçiye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakılan 6 çocuk ailelerine teslim edildi. Tutuklanan 8 şüpheliden 4'ünün Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.