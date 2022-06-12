6 bölgede 15 ile uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya’nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın güney ve doğusu ile göller yöresi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 31°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 28°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 24°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 33°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 37°C, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 32°C, Parçalı bulutlu
SİİRT 36°C, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 36°C, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara'da fırtına; Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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