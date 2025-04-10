6,5 yıl cezaevinde kalan oyuncu Amy Locane hapishane yıllarını ve çıktıktan sonraki hayatını anlattı

ABD'li oyuncu Amy Locane, yıllar önce 60 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesine ve eşinin ağır yaralanmasına yol açtığı otomobil kazası nedeniyle toplamda 6,5 yıl hapis cezası almış ve cezasını dört ay önce tamamlamıştı.

Cezaevi sonrası hayatı hakkında konuşan 53 yaşındaki oyuncu, hapishanedeki yıllarının hayatını nasıl değiştirdiğini ve şimdi ne yaptığını anlattı. 1990'da çekilen ünlü müzikal komedi 'Cry-Baby'de Johnny Depp ile birlikte oynamasıyla akıllara kazınan Locane, Aralık 2024'te Noel'den birkaç gün önce hapishaneden çıkarken kendisini annesinin karşıladığını söyledi.

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'Araçla ikinci dereceden adam öldürme' ve 'araçla saldırı' suçlarından hüküm giyen Locane, ilk olarak 2013-2015 yılları arasında hapis yattı. İlk cezasının çok hafif bulunmasının ardından 2020-2024 yılları arasında tekrar cezaevine gönderildi.

Hapishaneden çıkar çıkmaz annesinin onu 'donut' yemeye götürdüğünü söyleyen oyuncu, "İçerideyken çok mahrum kalıyorsunuz. Gerçek kremayla kahve içmek çok büyük bir lüks" ifadesini kullandı.

Cezaevi sonrası ilk işlerinden birinin markete gitmek olduğunu söyleyen Locane, parmaklıklar ardında olduğu süre boyunca ne kadar çok şeyin değiştiğine şaşırdığını ifade etti. Hapisten sonraki hayatı hakkında konuşurken, "Topluma geri dönmek çok çiğ hissettiriyor. Dünyaya taze gözlerle bakıyorum" diyen Locane, cezaevinde kaldığı süre boyunca 'yüksek maaşlı bir iş olarak kabul edilen' bir işte çalıştığını ve günde beş dolar kazandığını söyledi. Hapishane günlerini anlatırken, "Parlak, floresan ışık sizi sabah 6 veya 7'de uyandırıyor. Bu yüzden yalnız kalmak için sabah 5'te kalkıyordum" diyen oyuncu, her gün öğlen 12'den akşam 6'ya kadar mutfakta çalıştığını, günde 5 dolara yemek pişirip temizlik yaptığını anlattı. Locane, "Yoğun bir el emeğiydi, ama biraz olsun dışarı çıkmaktan, bir tür egzersiz yapmaktan hoşlanıyordum" diye ekledi. 2010'dan beri alkol kullanmadığını ve New Jersey'de ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını söyleyen Locane, bir gün tekrar oyunculuk yapmayı umduğunu söyledi. 2006'da Hollywood'u geride bırakmanın hayatını nasıl etkilediğini anlatan Locane, "Hayatımda bir boşluk vardı, çünkü çok uzun süre oyunculuk yapmıştım" dedi.

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