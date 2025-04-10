Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 6,5 yıl cezaevinde kalan oyuncu Amy Locane hapishane yıllarını ve çıktıktan sonraki hayatını anlattı - magazin haberleri

        6,5 yıl cezaevinde kalan oyuncu Amy Locane hapishane yıllarını ve çıktıktan sonraki hayatını anlattı

        Otomobille çarparak bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı için 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Amy Locane, parmaklıklar ardındaki günlerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        6,5 yıl hapis cezası sonrası konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li oyuncu Amy Locane, yıllar önce 60 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesine ve eşinin ağır yaralanmasına yol açtığı otomobil kazası nedeniyle toplamda 6,5 yıl hapis cezası almış ve cezasını dört ay önce tamamlamıştı.

        Cezaevi sonrası hayatı hakkında konuşan 53 yaşındaki oyuncu, hapishanedeki yıllarının hayatını nasıl değiştirdiğini ve şimdi ne yaptığını anlattı. 1990'da çekilen ünlü müzikal komedi 'Cry-Baby'de Johnny Depp ile birlikte oynamasıyla akıllara kazınan Locane, Aralık 2024'te Noel'den birkaç gün önce hapishaneden çıkarken kendisini annesinin karşıladığını söyledi.

        'Araçla ikinci dereceden adam öldürme' ve 'araçla saldırı' suçlarından hüküm giyen Locane, ilk olarak 2013-2015 yılları arasında hapis yattı. İlk cezasının çok hafif bulunmasının ardından 2020-2024 yılları arasında tekrar cezaevine gönderildi.

        Hapishaneden çıkar çıkmaz annesinin onu 'donut' yemeye götürdüğünü söyleyen oyuncu, "İçerideyken çok mahrum kalıyorsunuz. Gerçek kremayla kahve içmek çok büyük bir lüks" ifadesini kullandı.

        Cezaevi sonrası ilk işlerinden birinin markete gitmek olduğunu söyleyen Locane, parmaklıklar ardında olduğu süre boyunca ne kadar çok şeyin değiştiğine şaşırdığını ifade etti. Hapisten sonraki hayatı hakkında konuşurken, "Topluma geri dönmek çok çiğ hissettiriyor. Dünyaya taze gözlerle bakıyorum" diyen Locane, cezaevinde kaldığı süre boyunca 'yüksek maaşlı bir iş olarak kabul edilen' bir işte çalıştığını ve günde beş dolar kazandığını söyledi.

        Hapishane günlerini anlatırken, "Parlak, floresan ışık sizi sabah 6 veya 7'de uyandırıyor. Bu yüzden yalnız kalmak için sabah 5'te kalkıyordum" diyen oyuncu, her gün öğlen 12'den akşam 6'ya kadar mutfakta çalıştığını, günde 5 dolara yemek pişirip temizlik yaptığını anlattı. Locane, "Yoğun bir el emeğiydi, ama biraz olsun dışarı çıkmaktan, bir tür egzersiz yapmaktan hoşlanıyordum" diye ekledi.

        2010'dan beri alkol kullanmadığını ve New Jersey'de ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını söyleyen Locane, bir gün tekrar oyunculuk yapmayı umduğunu söyledi. 2006'da Hollywood'u geride bırakmanın hayatını nasıl etkilediğini anlatan Locane, "Hayatımda bir boşluk vardı, çünkü çok uzun süre oyunculuk yapmıştım" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Amy Locane
        #hapis
        #cezaevi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Habertürk Anasayfa