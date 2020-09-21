5n1k nedir, 5n1k tanımı ve anlamı nedir, 5n1k açılımı nedir, 5n1k örnek anlatımı nasıldır, 5n1k yönteminin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
5N1K Tanımı:
5N1K Sorgulama tekniği, bilgi toplarken ve bir konuyu araştırırken kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Bir tartışmayı genişletmek, araştırmanızı kapsamlaştırmak, bulgularınızı düzenlemek veya makaleler ve raporlar oluşturmak için bu çerçeveyi kullanmayı düşünebilirsiniz. Günümüzde gazetecilik, habercilik ve eğitim alanında sıklıkla kullanımı gözlemlenmektedir.
Cevapları bilgi toplamada temel olarak kabul edilir sorulardır. Genellikle açıklanan gazetecilik, araştırma ve polis soruşturması gibi alanlarda da kullanılan bir yöntemdir. Bir konuyla ilgili hikayenin tamamını almak için bir formül oluştururlar. Beş N’lerin ilkesine göre, bir rapor ancak bu soruları sorgulayıcı bir kelime ile başlayan cevaplarsa tam olarak kabul edilebilir.
5N1K Açılımı:
5N; Bu sorular, “nasıl”, “ne”, “nerede” “neden “ne zaman” ile ilgili soruları kapsar. 1K; bu soruların “kim” hakkında olduğunun sorgusudur;
5N1K Örnek Anlatımı:
Her sorunun gerçek bir cevabı olmalıdır, bir raporun eksiksiz olarak kabul edilmesi için içermesi gereken gerçekler. Önemli olan, bu soruların hiçbiri basit bir “evet” veya “hayır” ile cevaplanamaz.
Ne?
Neden?
Nerede?
Ne zaman?
Nasıl?
Kim?
5N1K Yönteminin Kullanımı:
Bu tekniğin kullanımı çok geniştir. Problem tanımlarını oluşturmak için 5n1k tekniğini kullanın. Sorunu değerlendirirken, odaklanmaya devam edin ve varsayımlarınıza meydan okuyun. Her zaman sor; Önemli sorun bu mu? Bu çözmek istediğimiz şeyin özü mü?
Yeni tepkiler bulana kadar devam etmeniz gerekir. Yeni sorun tanımları oluşturmak için her soru için verilen yanıtları birleştirin. Böylece en doğru şekilde 5n1k metodunu kullanmış olursunuz.
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