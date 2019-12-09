09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi teknolojileri şirketi Ericsson, dünya genelinde 5G abone sayısının önümüzdeki 6 yıl içinde hızla gelişen 5G ekosisteminin etkisiyle 2.6 milyara ulaşmasını bekliyor. Bu tahminin yanı sıra 2025 yılının sonuna kadar iletişim teknolojilerinin kullanımına dair diğer öngörülerin de yer aldığı Ericsson Mobilite Raporu'nun 2019 sayısı yayınlandı.
Buna göre sanal gerçeklik (VR - Virtual Reality) akışları gibi çeşitli yeni tüketici davranışlarıyla birlikte akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin 2025 yılının sonunda 7.2 GB'den 24 GB'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar, aylık 7.2 GB ile günde 21 dakika HD (1280 x 720) video izleyebilirken, 24 GB ile 30 dakika HD video ve ilave olarak 6 dakika sanal gerçeklik yayını izleyebiliyor.
Raporda ayrıca, 5G'nin 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayacağı ve küresel mobil veri trafiğinin yüzde 45'inin 5G üzerinden geçeceği öngörülüyor.
2019 yılında Asya, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'daki önde gelen iletişim hizmeti sağlayıcıları, 5G şebekelerini kullanıma sundular. 5G hizmetlerini geçen Nisan ayında sunmaya başlayan Güney Kore'de büyük bir kullanıcı patlaması yaşandı. Ülke genelinde 2019 Eylül ayına kadar 5G'ye geçen kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı.
Ekim ayında 5G hizmeti sunmaya başlayan Çin'de ise ilginin büyük olmasından dolayı 2019 yılının sonuna kadar 10 milyon olması beklenen kullanıcı sayısı tahmini 13 milyon olarak güncellendi.
KULLANIM SENARYOLARI ÖNEM KAZANACAK
5G'nin hemen hemen tüm cihaz üreticilerinden geniş bir destek almasının çok cesaret verici olduğunu belirten Ericsson Başkan Yardımcısı ve Ağ Teknolojilerinden Sorumlu Yönetici Başkanı Fredrik Jejdling, şu değerlendirmeyi yaptı:
"2020 yılında piyasa sürülen 5G destekli cihazların artması, 5G adaptasyonunun daha geniş ölçekli olmasını sağlayacak. O zaman sorulması gereken soru, kullanım senaryolarını tüketiciler ve kurumlar için uygulamaya dönüştürebilir miyiz değil, kullanım senaryolarını tüketiciler ve kurumlar için nasıl hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz olarak değişecek. 4G dünyanın birçok yerinde güçlü bir bağlantı seçeneği olmaya devam ederken, ağları modernize etmek yaşadığımız teknolojik değişimin anahtarı olacak.”
4G’DEN DAHA HIZLI YAYILACAK
Mevcut artış göz önüne alındığında, 5G'ye geçişlerin LTE'den (4G) çok daha hızlı olması bekleniyor. En hızlı kullanıcı sayısı artışının, 2025 yılında abonelerin yüzde 75'inin 5G'ye geçeceği tahmin edilen Kuzey Amerika bölgesinde yaşanması bekleniyor. Bunu yüzde 56 ile Kuzey Doğu Asya ve yüzde 55 ile Avrupa'nın takip edeceği tahmin ediliyor.
Diğer tahminler ise şöyle: 2019 yılının sonunda 1,3 milyar olan toplam hücresel IoT bağlantı sayısı, yıllık yüzde 25 artışla 2025 yılının sonunda 5 milyara ulaşacak. 2025 yılında, bu hücresel IoT bağlantılarının yüzde 52'sini NB-IoT ve Cat-M teknolojilerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.
YÜZDE 20 DAHA PAHALI
Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcı sayısının artması, Çin'deki akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin yükselmesi, daha iyi cihaz özellikleri, verinin yoğun olduğu içeriklerin artması ve daha uygun maliyetli veri planları nedeniyle, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıldan yıla trafik artışı yüzde 68'e yükseldi.
Raporda servis sağlayıcıların ücret tarifeleri de derinlemesine inceleniyor ve 5G hizmetlerini sunmaya başlayan servis sağlayıcıların büyük bölümünün 5G paketlerini en yakın 4G paketine göre yüzde 20 daha yüksek fiyatlandırdığı görülüyor.
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