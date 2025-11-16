Habertürk
        Haberler Gündem 59 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        59 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'da başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullanmak suçundan hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K., İstanbul'da yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 01:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 01:01
        59 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 kişiye ait banka ve kredi kartlarını izinsiz kullanarak yarar sağladığı gerekçesiyle hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 60 lira idari para cezası bulunan B.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Hatay polisi, firari hükümlü B.K.’nin İstanbul’da saklandığını belirlendi. Hatay polisinin gerçekleştirdiği operasyonda B.K., İstanbul’da saklandığı adreste yakalandı. Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Hatay
        #hatay haber
        #yerel haber
