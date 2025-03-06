"58 yıllık kocam beni bakıcısıyla aldattı"

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün 58 yıllık çiftin yüzleşmesi çok konuşuldu.

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75 yaşındaki Kadriye Teyze ve İsmet Dede'nin boşanıp boşanmayacağı merak konusuydu. Kadriye Teyze ve İsmet Dede'nin karşılıklı suçlamaları hem şoke etti hem de zaman zaman tebessüm ettirdi. Seyirciler çiftin boşanmasını hiç istemezken, Kadriye Teyze "Kocam çok yalancı" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU!

KADRİYE TEYZE BAKICIYI DÖVMÜŞ

Didem Arslan Yılmaz, Kadriye Teyze'nin bakıcıyı bastonla kovaladığı anları gösterdi, bu da "Yok artık!" dedirtti. İsmet Dede de "Kadriye beni hiç sevmedi, onu artık hiç tanıyamıyorum" dedi. Kadriye Teyze'nin tavrı da hiç değişmedi. "Boşanmak istiyorum, kızım, bizi boşayın" dedi. Kadriye Teyze, "Kocam beni defalarca aldattı, kocam beni 6 kere aldattı. Kocam sevgilisine tarlada fındık attı" dedi.