52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!

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İstanbul Kuyumcukent'te 52 kiloluk altın vurgunu iddiasına ilişkin yargılanan 2 müşteki şüpheli ile ilgili devam edilen mahkemede iki yıl sonra tutuklama kararı çıktı.

Türkiye'nin kuyumcu sektörünün kalbi olan Bahçelivler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Kuyumcukent'te, 2 yıl önce yaşanan bir dolandırıcılık davası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, iki ortak Erkan Luey (32) ile Milad Issa'nın (30) o dönem 42 milyon değerinde olan 52 kilo altının ödemesini yapmamakla suçlanmıştı. İddialara göre, iki ortak 25 kişiyi dolandırmıştı.

250'ŞER YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Yaşanan bu olay üzerine önce iki ortak hakkında soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından Erkan Luey ile Milad Issa hakkında dolandırıcılık iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Luey ile Issa'nın 75'er yıldan 250'şer yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, bir kısım alacaklı hakkında da "kasten yaralamadan" dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Yurt dışı yasağı konulan iki şüpheli hakkında açılan 2 yıllık davanın son duruşması bugün görüldü. Bugün görülen duruşmada önemli gelişme yaşandı. Mahkeme, müşteki şüpheli Erkan Luey hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bugün duruşmada yer alan Luey, çağrılan görevli tarafından gözaltına alındı. Luey, İşlemlerin ardından cezaevine götürülüp teslim edilecek.

*Fotoğraf:İHA