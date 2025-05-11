5 yıldızlı oteldeki gizli tünele inceleme

Antalya'da Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan 5 yıldızlı iki otelin tesislerinde konaklayan müşterilerinin denize ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sit alanı içerisinde bulunan falezlerde açtığı gizli tünellerle ilgili inceleme başlatıldı.

Tünellerin 2014 ve 2024 yıllarında iki kez Muratpaşa Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldığı, belediyenin konuyla ilgili bölgede gerekli incelemeleri yapacağı öğrenildi.

Tünellerin yıllardır birçok kesim tarafından bilindiğini ancak otellerde konaklayan misafirler tarafından görüntülerin internette paylaşılmasının ardından ortaya çıktığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Antalyalılar ve turistler falezlerden denize girmek istiyor. Bunun sağlanması içinde merdiven, asansör veya tünel yapmak lazım. Sadece tüneller değil, asansörlerde hem görsel kirlilik açısından hem de doğaya verdiği zarar açısından çok masum değildir. Bu tünel konusu Antalya'da birçok kişi biliyor ama asıl görüntülerin ortaya çıkması otel misafirlerinin müşterilerinin görüntüler çekip bunu internette paylaşmaları sonucu ortaya çıktı. Tüm ayrıntıları ve detayları ile Antalyalılar bunu görmüş oldu." dedi.

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"KAYBETME RİSKİNE KATLANAMAYIZ"

Falezlerin Antalya'nın simgelerinden birisi olduğunu ve konunun tüm kesimler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizen Dipova, şunları kaydetti:

"Bunun tartışmaya açılması gerekir. Antalyalılar, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bu konuyu önyargısız olarak masaya yatırmalı. Getirisi, götürüsü, zararları nedir. Antalya Falezleri bilindiği üzere Antalya'nın en önemli simge değeri ve bu simge değeri kaybetme riskine katlanamayız. İnsanlar elbette falezlerden denize girmek istiyorlar, ancak özgürlüğümüzü bu talebimizi yerine getirmek için eğer Antalya'nın simge değerine zarar veriyorsak, bu geri dönüşü olmayan zararlara yol açıyorsa hem görsel hem de doğal yapısının bozulması olarak bunu ciddi bir şekilde tartışmamız gerekiyor."

"FALEZLERİN GÜZELLİĞİ PROSESLERİNDE GİZLİDİR"

Falezlerin yapılaşma nedeniyle de ciddi risk altında olduğuna değinen Prof. Dr. Nihat Dipova, "Her inşaat doğal yapıda bir değişime sebep olur. Bir yere bir asansör veya tünel yapmak istiyorsanız, o yapınızı ilk önce güvenliğe almak lazım. Bunun içinde beton dökülüp çelik yapı yapılması gerekir. Bunlarda bir miktar zarar vererek doğal yapıyı bozar. Daha önemlisi görsel olarak biz falezlerin önünü, doğal yapıyı örtmüş oluruz. Falezlerin güzelliği doğal proseslerinde gizlidir. Birçok kırıklar, kaya kopmaları, mağaralar vardır. Bunların hepsi aslında Antalya falezlerinde bu doğal güzelliğini kazandıran doğal proseslerdir. Bunları göçme tehlikesi olarak da görmemek lazım. Göçme tehlikesi aslında biz falezlere fazla yaklaştığımız için bize etkileri anlamına geliyor." diye konuştu.