Toroslar EDAŞ tarafından Adana'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. Adana'nın birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Adana Çukurova Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri
01:00 - 07:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71339
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71331
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71321
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: KASIM ENER
Adana Çukurova Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri
01:00 - 07:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71333
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71337
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71331
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71335
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71321
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Adana Pozantı Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri
09:00 - 17:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 455
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: ŞIHLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 465
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 532
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 376
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 426
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 530
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 518
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 520
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 460
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 516
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 459
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 523
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 461
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 449
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 463
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 511
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 519
Adana Sarıçam Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri
11:00 - 13:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜMİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜREKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULUCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIDERE
Adana Yüreğir Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri
11:00 - 13:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLBEY GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK CUMHURİYET - Sokak: İNCİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 84.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 88.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 90 .
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 91.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 98.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 99.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 78.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 102_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 92 .
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 100.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 101_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: SAHİL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: LOKMAN HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: GENÇ OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: KAPUAĞASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 93.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 95.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 96.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: HÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 94.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 85 .
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: NARLI DEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 97.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 86.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 87.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: İPEK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 81.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 79.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: FUAT CEBESOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 103 .
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 104.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 19.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 21.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: NERGİZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: ZİYA GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KARANFİL_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FUAT CEBESOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: İSMET PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FATİH_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MİSİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: ABDİOĞLU_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 17.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 20.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MEHMET ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KANUNİ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 23.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 29.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: GAZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 22.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FEYZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 30 .
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 26.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: OSMAN TUFAN PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KAZIM KARABEKİR_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 10324
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 5622
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: D-400 KARAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: D 400
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: İSMAİL SEFA ÖZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 19_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 20_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 21_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 26_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ATATÜRK_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: İSMET İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 29_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT J.AST.ÜST.ÇVŞ.KENAN YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 33_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 18_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 23_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 24_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 27_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 28_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: EKİZCEYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: MAHMUT KİBAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: MAHMUT KİBAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 15_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: ÇORAK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: ATATÜRK_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 7_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 9_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 10_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 12_3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: İSMAİL SEFA ÖZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 4_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 6_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 14_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 17_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 1_3
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 13_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 16_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: BUCAK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 3_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 5_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 8_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: MİSİS YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 41_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 42_2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 44_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 45_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 51_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 48_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 47_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 49_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜTÜKLÜ
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