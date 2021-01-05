Toroslar EDAŞ tarafından Adana'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. Adana'nın birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Adana Çukurova Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri

01:00 - 07:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71339

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71331

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71321

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: KASIM ENER

Adana Çukurova Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri

01:00 - 07:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71333

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71337

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71331

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71335

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: 71321

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURT - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Adana Pozantı Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri

09:00 - 17:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 455

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: ŞIHLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 465

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 532

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 376

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 426

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 530

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 518

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 520

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 460

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 516

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 459

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 523

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 461

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 449

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 463

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 511

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 515

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇATEKİR - Sokak: 519

Adana Sarıçam Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri

11:00 - 13:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜMİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÜREKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULUCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIDERE

Adana Yüreğir Elektrik Kesintisi; (05.01.2021) 05 Ocak 2021 Salı Elektrik Kesintileri

11:00 - 13:00 saat aralığında kesinti yapılacak yerler (cadde ve sokaklar);

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İLBEY GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCİRLİK CUMHURİYET - Sokak: İNCİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 84.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 88.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 90 .

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 91.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 98.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 99.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 78.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 102_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 92 .

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 100.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 101_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: LOKMAN HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: KAPUAĞASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 93.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 95.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 96.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: HÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 94.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 85 .

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: NARLI DEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 97.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 86.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 87.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: İPEK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 81.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 79.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: FUAT CEBESOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 103 .

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESKİ MİSİS - Sokak: 104.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 19.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 21.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: NERGİZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: ZİYA GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KARANFİL_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FUAT CEBESOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: İSMET PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FATİH_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MİSİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: ABDİOĞLU_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 17.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 20.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MEHMET ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KANUNİ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 23.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 29.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: GAZİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 22.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: FEYZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 30 .

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 26.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: OSMAN TUFAN PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: KAZIM KARABEKİR_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 10324

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: 5622

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: D-400 KARAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKAPINAR - Sokak: D 400

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: İSMAİL SEFA ÖZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 19_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 20_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 21_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 26_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ATATÜRK_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: İSMET İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 29_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: ŞEHİT J.AST.ÜST.ÇVŞ.KENAN YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 33_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 18_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 23_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 24_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 27_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: 28_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: EKİZCEYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDİOĞLU CUMHURİYET - Sokak: MAHMUT KİBAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: MAHMUT KİBAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 15_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: ÇORAK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: ATATÜRK_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 7_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 9_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 10_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 12_3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: İSMAİL SEFA ÖZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 4_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 6_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 14_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 17_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 1_3

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 13_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 16_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: BUCAK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 3_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 5_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: 8_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖZLER - Sokak: MİSİS YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 41_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 42_2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 44_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKKAPILI - Sokak: 45_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 51_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 48_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 47_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEREKLİ - Sokak: 49_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜTÜKLÜ