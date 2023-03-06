AKŞENER'İN KATILMASI BEKLENMİYOR
İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'nin masaya dönme koşulunu, "Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz" şeklinde açıkladı.