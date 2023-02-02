Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. Facianın ardından 7 kişi hakkında dava açıldı.

Davanın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaasını tekrar etti.

Kadir Kaya ve Mehmet Kaya ile Gökay Yıldırım Geç