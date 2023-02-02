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Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciası davasında karar çıktı!

Sakarya'da, yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, havuzun elektrik işlerini yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer 6 sanık ise beraat etti

Giriş: 02.02.2023 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında karar! - En Son Haberler
İHA

Sakarya'da, 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciası davasında karar çıktı.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. Facianın ardından 7 kişi hakkında dava açıldı.

SAVCI MÜTAALASINI TEKRAR ETTİ

Davanın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaasını tekrar etti.

MÜŞTEKİLER SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASIN İSTEDİ

Duruşmada söz alan müştekiler 6 yıldır dosyada karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, suçluların cezalandırılmasını söyledi.

MAHKEMEDEN 1 SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, havuzun elektrik işlerini yapan K.D. "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederken, diğer 6 sanığın beraatine karar verdi.

Kadir Kaya ve Mehmet Kaya ile G&ouml;kay Yıldırım Ge&ccedil;
Kadir Kaya ve Mehmet Kaya ile Gökay Yıldırım Geç

Davut Mert Kali&ccedil; ve Nurullah &Ouml;nl&uuml;t&uuml;rk
Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk

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