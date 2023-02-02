Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciası davasında karar çıktı!
Sakarya'da, yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, havuzun elektrik işlerini yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer 6 sanık ise beraat etti
Sakarya'da, 5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciası davasında karar çıktı.
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. Facianın ardından 7 kişi hakkında dava açıldı.
SAVCI MÜTAALASINI TEKRAR ETTİ
Davanın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaasını tekrar etti.
MÜŞTEKİLER SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASIN İSTEDİ
Duruşmada söz alan müştekiler 6 yıldır dosyada karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, suçluların cezalandırılmasını söyledi.
MAHKEMEDEN 1 SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, havuzun elektrik işlerini yapan K.D. "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederken, diğer 6 sanığın beraatine karar verdi.
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Sakarya'da 5 kişinin öldüğü havuz faciasında karar! - En Son Haberler/5-kisinin-oldugu-havuz-faciasinda-karar-3561907
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