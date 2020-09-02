Iğdır’da bir apartmanın 5.katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki apartmanın 5. katındaki dairede ikamet eden Leyla A., henüz belirlenemeyen nedenle camdan aşağıya düştü. Metrelerce yüksekten aşağı düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi Leyla A.'nın şüpheli ölümü üzerine inceleme başlatıldı