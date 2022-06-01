Ödül törenine damga vurdular

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DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 5'inci DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödülleri düzenlenen görkemli bir geceyle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran anlardan biri de DenizBank CEO'su Hakan Ateş ile TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'ın 'Memleketim' şarkısını seslendirmeleri oldu

DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) sinemaya olan katkılarını her yıl bir öncekinden daha yüksek hacimle sürdürüyor.

Sinemanın en temel öğesi olan 'senaryo geliştirme' konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması', bu yıl 5’inci kez düzenlendi.

'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yapım Destek Platformu’ sayesinde, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması ve DenizBank ile TÜRSAK Vakfı markalarının verdiği güçle daha geniş kitlelere ulaşmalarının sağlanması hedeflendi.

Cemal Okan - Ahmet Misbah Demircan - Hakan Ateş

Pera Palas Hotel’de düzenlenen 'DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizbank CEO’su Hakan Ateş, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fono Film’in sahibi TAFF Pictures’in kurucu ortağı yapımcı Cemal Okan, TÜRSAK Yönetim Kurulu üyeleri, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, ödül kazanan senaristlerle kültür - sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Cemal Okan - Ege Kökenli - Ahmet Misbah Demircan - Nüket Okan - Hakan Ateş - Nurcan Kuzucan

Ege Kökenli’nin sunuculuğunu yaptığı gece, Cemal Okan'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasında TÜRSAK Vakfı’nı ve ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nı uzun zamandır destekleyen kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Okan, konuşmasının ardından Hakan Ateş’i sahneye davet etti.

Cemal Okan

Hakan Ateş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, TÜRSAK Vakfı ile dolu dolu geçen beş yıllık yol arkadaşlıklarında, Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmlerin kazandırılmasına aracılık eden bir platform yaratmaktan gurur duyduklarının altını çizdi. Ateş, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: DenizBank olarak kültür ve sanat üretimi yapmayan toplumların, ekonomik ilerleme kaydetmekte yarım kalacağını biliyoruz. Biz de bu topraklar için çalışan, ardında iz bırakma gayreti içinde bir kurum olarak, gelişimin tüm alanlarını, özellikle de ileri toplumların seviyesine erişmeye kapı açan, merdiven olan sanatı gönülden sahipleniyoruz. ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’ ile hikâye anlatımı, senaryo yazımı ve dolayısıyla sinema endüstrisinin geleceğini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz bugün, örneğini dizi sektöründe de netlikle gördüğümüz üzere, dünyaya hikâye satar konuma ulaşmış durumda. Yarışmamızda da hikâyelerini anlatma cesareti göstererek ödüllerini alan tüm senarist ve yönetmen arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.

Hakan Ateş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı konuşmada TÜRSAK Vakfı’na ve DenizBank’a kültür ve sanata verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Ahmet Misbah Demircan

Konuşmaların ardından, başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı, DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Kaan Yıldırım, oyuncu Özge Gürel ve senarist Zafer Külünk’ten oluşan jüri, ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’ birincilik ödülünü ‘Sudan Sebepler’ senaryosunun sahibi Muhammed Ozan Talay’a verdi. Ödülünü jüri üyesi senarist Zafer Külünk ve oyuncu Ceren Yılmaz’ın elinden alan Talay, teşekkürlerini dile getirdi. Talay, kazandığı ödülle önümüzdeki yıl düzenlenecek Yapım Destek Platformu’na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Zafer Külünk - Muhammed Ozan Talay - Ceren Yılmaz - Ege Kökenli

Bu yıl ilk kez düzenlenen Yapım Destek Platformu’nda sürpriz ödüller geceye damgasını vurdu. Toplam 10 projenin yarıştığı platformda başkanlığını TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'ın yaptığı, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, TIMS&B Production kurucu ortağı ve CEO'su yapımcı Burak Sağyaşar, Kanal D ve Teve2 içerik alımları direktörü Burcu Hanağasıoğlu, NTC Medya Başkanı ve Yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, Bein Media Group Digiturk Türk Filmleri Müdürü Nurdan Sever’den oluşan jüri finalistleri ödüle boğdu.

20 bin TL değerindeki özel ödül, Burak Sağyaşar ve TIMS&B Production katkılarıyla ‘Veha’ projesine verildi. Ödülü, projenin sahibi Elif Sözen, TIMS&B Kurumsal İletişim Sorumlusu Ladin Karşanbaş’ın elinden aldı.

Elif Sözen - Ladin Karşanbaş - Ege Kökenli

30 bin TL değerinde bir diğer özel ödül ise Aynur Demirtaş İşmen ve SHOW TV katkılarıyla ‘Üç Metre’ projesinin oldu. Proje sahibi Merve Kuruş Mataracı ödülünü SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen ve oyuncu Gökhan Keser’in ellerinden aldı.

Aynur Demirtaş İşmen - Merve Kuruş Mataracı - Gökhan Keser - Ege Kökenli

Ödül töreninde Cemal Okan’ın katkılarıyla iki projeye ‘Post-Prodüksiyon Ödülü’ verildi. ‘Ölü Mevsim’ projesi, ‘Ses Tasarımı’ ödülünü Burak Kaplan ve Doğuş Algün, Cemal Okan ve yapımcı Can Okan’ın elinden aldı. ‘Perde’ projesinin sahibi Özkan Çelik’e ‘Renk Düzenleme’ ödülünü Cemal Okan ve Doğu Demirkol takdim etti.

Cemal Okan ile şakalaşan Doğu Demirkol ödül törenine neşe kattı.

Ödül töreninin büyük ödülüne ise ‘Toprağın Biraz Altı’ adlı proje layık görüldü. Projenin 50 bin TL değerindeki birincilik ödülünü İpek Erden ve Barış Fert, DenizBank CEO’su Hakan Ateş ve İrem Sak’ın ellerinden aldı.

İpek Erden - Barış Fert - İrem Sak - Hakan Ateş - Ege Kökenli

Ödüllerin dağıtılmasından sonra DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, sanatçı Teyfik Rodos ve piyanist Dilan Dereli tarafından davetlilere mini bir konser verildi.

Konser sırasında Teyfik Rodos’un davetiyle sahneye çıkan Hakan Ateş ile Cemal Okan, ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi. Ateş ile Okan’ın performansı konuklardan büyük alkış aldı.