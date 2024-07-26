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        Haberler Gündem Güncel 5 günde 270 köpek sahiplendirildi | Son dakika haberleri

        5 günde 270 köpek sahiplendirildi

        Başıboş köpek düzenlemesi tartışılırken öncü bir sahiplendirme kampanyası başladı. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 26.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:21
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        5 günde 270 köpek sahiplendirildi
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        Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme aylardır tartışılıyor malumunuz. Düzenleme geçen hafta TBMM’ye geldi ve komisyonda görüşülmeye başlandı. Günler boyunca da tansiyonu yüksek bir şekilde konuşuldu ve komisyondan geçti.

        Muhalefet vekillerinin eleştirdiği yasa teklifinin temelini başıboş köpeklerin sahiplendirilmesi oluşturuyor tabii. Peki nasıl olacak bu? Milyonlarca köpek nasıl sahiplendirilecek? Kuşkusuz en önemli görev belediyelere düşecek. Yasa hazırlığı devam ederken sahiplendirmeyle ilgili ilk ciddi adım Balıkesir’den geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, web sitesi kurarak sahiplendirme kampanyası başlattı. Tek tıkla sahiplendirme yapılabilen sistemde 5 günde 270 köpek sahiplendirildi.

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        HEDEF 2 BİN 500

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kendi bünyesinde bulunan sokak hayvanları bakımevlerinde yaşayan köpekleri fotoğraflayarak gerekli tüm bilgileriyle birlikte yeni oluşturduğu sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri hayvanı seçerek “sahiplenmek istiyorum” butonuna tıklayıp ‘Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu’nu doldurarak işlemini tamamlıyor. Bu kampanyayla 2 bin 500 hayvanın kısa süre içinde sahiplendirilmesi hedefleniyor. Sahiplendirdiği kedi ve köpekleri karneleriyle yeni yuvalarına uğurlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; takipte kalmak, güvende olduğundan emin olmak ve sahiplenmeye teşvik etmek amacıyla da sonraki süreçte veterinerlik hizmeti ve mama desteğinde bulunuyor.

        MOBİL SAHRA HASTANELERİ KURULACAK

        Hasta ve yaralı hayvan nakil aracı VETBULANS ile göreve geldikleri günden bu yana 9 bin 152 hayvana acil müdahale gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başıboş hayvanlara yönelik hizmetlerini de şöyle anlatıyor: “3 bin 212 hayvana da kısırlaştırma işlemi yaptık. Bunların yanı sıra gerekli durumlarda; iç-dış parazit ilaçlama, kuduz aşısı, ultrason uygulaması işlemlerimiz de devam ediyor. 2 sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakımevimiz ile 3 tedavi merkezimiz bulunuyor. Bunlara ilave olarak Mobil Sahra Hastaneleri kuracağız. Oralarda; tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yapacağız. Sahiplendirmek önceliğimiz. Bunun için kurduğumuz web sitesinde can dostlarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Sahiplendirilen sokak hayvanları için mama, ev ve veterinerlik desteği veriyoruz.”

        ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANACAK

        20 ilçe belediyesi ile bu konuda kol kola projeler yürüteceklerini ifade eden Başkan Ahmet Akın “Amacımız; öncülük edip ülke genelinde seferberlik oluşturmak. Okullar açıldığında çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak etkinlikler yapacağız. Gerekli sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bu aynı zamanda bir vicdani sorumluluk. Her koşulda can dostlarımıza sahip çıkacağız. Elimizden gelen maksimum desteği ortaya koyacağız. Bu konuda devletimizin de bir bütçe ortaya koyması ve belediyelere destek olmasını bekliyoruz” dedi.

        Fotoğraf: İHA

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