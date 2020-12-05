Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AYDIN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),batısı yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Güney Ege ile Kuzey Ege’nin batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.