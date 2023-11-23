4XL kaç beden? 4XL kaç numara, hangi beden ve kaç kilo? (Kadın ve erkek)

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Her bir giyim markasının kendi ölçü standartları olduğu için alışveriş yaparken markanın ölçü tablosuna başvurmak ve buna göre seçim yapmak en doğru yaklaşım olacaktır. Bu sayede, bireyler vücut tiplerine uygun olan 4XL bedeni seçebilir ve geniş kesimli giyim ürünlerinde rahat ve şık bir deneyim elde edebilirler. Peki, 4XL kaç beden? 4XL kaç numara ve kaç kilo oluyor?

4XL Kaç Beden?

Bir 4XL gömleğin göğüs ölçüsü olarak 147 ila 152 cm arasında bir değere sahip olabileceği söylenebilir. Bel ölçüsü ise 132 ila 137 cm arasında olabilir. Bu anlamda kadında 48 bedene, erkekte 60 bedene tekabül eder. Ancak bu sadece bir genel tahmindir ve giysi markasına göre değişebilir. Giysi alırken ilgili markanın ölçü tablosuna bakmak ve mümkünse giysiyi denemek her zaman en doğrusudur. Bu şekilde doğru bedeni bulabilir ve rahat bir uyum elde edebilirsiniz.

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4XL Kaç Numara ve Kaç Kilo Oluyor?

4XL beden giyim endüstrisinde büyük beden kategorisinde yer alır ve göğüs, bel ve kalça ölçülerine göre belirlenir. Bir 4XL bedenin göğüs ölçüsü 147 ila 152 cm, bel ölçüsü ise 132 ila 137 cm arasında olabilir. Fakat bu değerler markadan markaya değişiklik gösterebilir. Kilo konusunda ise kesin bir değer vermek zordur. Çünkü kilo; kişinin boyu, vücut yapısı ve dağılımına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. 4XL beden daha büyük yapıdaki bireyler için tasarlandığından 113 ila 136 kilogram arasındaki bir vücut ağırlığıyla ilişkilendirilebilir. Yine de bu sadece genel bir tahmindir ve kişisel vücut yapınıza bağlı olarak değişebilir.

4XL Beden Ölçüleri

4XL beden ölçüleri geniş kesimli giyim ürünleri ile uyumlu olacak şekilde imal edilmiştir. Tipik olarak bel, göğüs, kalça ve omuz genişlikleri gibi vücut ölçülerini içerir. Ancak 4XL bedenin ölçüleri markadan markaya değişebilir, bu nedenle alışveriş yaparken her bir markanın kendi ölçü tablosuna başvurmak gerekir. Bu sayede bireylerin vücut tipine en uygun 4XL bedeni seçmesi mümkün olacaktır. Çünkü kendi vücut tipinize uygun giyim bedenini seçmek hem rahatlık hem de şıklık açısından önemlidir. Vücut tipleri; elma, armut, kum saati, dikdörtgen gibi kategorilere ayrılır. Kendi vücut tipinizi belirlemek, giyim seçimlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Aynı beden adı altında bile farklı markaların giysileri farklı şekillerde oturabilir.

4XL Beden Kaç Numara Kadın ve Erkek

4XL beden kaç numara kadın ve erkek kategorisi genellikle cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkek giyiminde 70-72 numara aralığına denk gelirken kadın giyiminde 60-62 numara aralığına denk gelebilir. Fakat bu numaralar genel bir standart değildir. Dolayısıyla alışveriş yaparken markanın ölçü tablosuna başvurmak gerekir. Her iki cinsiyet için de 4XL beden geniş ve rahat giyim tarzını tercih eden bireylerin tercihi olup geniş kesimli giyim ürünleri ile uyumlu bir beden seçeneği sunar.

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