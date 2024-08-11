4x400 bayrakta zafer ABD'nin

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 4x400 bayrak yarışının finali yapıldı.

Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon ve Rai Benjamin'den oluşan ABD takımı, 2.54.43'lük derecesiyle Pekin 2008'deki ABD'nin olimpiyat rekorunu (2.55.39) geliştirerek altın madalyaya uzandı.

Bu disiplinde Botsvana takımı 2.54.53 ile gümüş, Büyük Britanya takımı ise 2.55.83 ile bronz madalya elde etti.