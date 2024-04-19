47/1-C Trafik cezası nedir? 47/1-C Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

Peki, 47/1-C Trafik Cezası Nedir? 47/1-C Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar? Bu içeriğimizde, 47/1-C trafik ceza maddesinin içeriği, ceza tutarları ve itiraz süreçleri üzerinde duruyoruz.

Trafik işaretleri ve kuralları, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak ve trafiğin düzenli bir şekilde akışını garantilemek için hayati öneme sahiptir. 47/1-C trafik ceza maddesi, sürücülerin bu işaret ve kurallara dikkat etmeleri gerektiğini vurgular. Bu madde kapsamında uygulanan cezalar, trafik güvenliğine katkıda bulunmak ve potansiyel kazaları önlemek amacıyla tasarlanmıştır. 47/1-C trafik ceza maddesi, trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına uymayan sürücülere yönelik önemli bir uyarıdır. 2024 yılında bu kurala uymayanlar için belirlenen ceza miktarı 690 TL olup, ödeme süresi içinde yapılması durumunda %25 indirimle 517,50 TL'ye düşmektedir. Bu, trafikteki her bireyin güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır.

47/1-C trafik ceza maddesi, sürücülerin trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına uymaları gerektiğini belirtir. 2024 yılı itibarıyla, bu kurala uymayan sürücüler için belirlenen ceza miktarı 690 TL'dir. Bu ceza, trafik kurallarına uyumun teşvik edilmesi ve sürücülerin daha dikkatli olmaları için önemli bir araçtır. Cezanın ödeme süresi içinde gerçekleştirilmesi durumunda, sürücüler %25 indirim avantajından yararlanabilir ve cezayı 517,50 TL olarak ödeyebilirler.

47/1-C trafik cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, cezanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde itirazlarını yapmalıdır. İtiraz süreci, sürücülerin ceza kararına karşı gerekçelerini belirten bir dilekçe ile başlar ve itirazın kabul edilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır:

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47/1-C trafik cezası fotokopisi

47/1-C trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Var ise, itirazı destekleyici somut delil belgeleri

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, itirazın başarılı olma ihtimalini artırır. İtiraz, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilir ve sürücünün itirazı haklı bulunursa ceza iptal edilebilir.

47/1-C trafik ceza maddesi, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik etmek amacıyla önemli bir rol oynar. Bu madde, yol güvenliğinin korunması ve trafik düzeninin sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. Sürücülerin trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına uyması, potansiyel kazaların önlenmesi ve yollarda daha güvenli bir ortamın sağlanması için hayati önem taşır. Bu nedenle, 47/1-C gibi trafik ceza maddeleri, sadece cezai yaptırımlar oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda trafikte güvenliği artırmak için bir farkındalık yaratır.