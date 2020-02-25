25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 46 yıldır biriktirdiği 2 binden fazla kaseti evinde saklayan 61 yaşındaki Süleyman Saraçoğlu, akşamları teybinden yükselen türkü ve şarkılarla nostalji keyfi yapıyor.
AA'nın haberine göre Fethiye Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve müziğe merakıyla bilinen Saraçoğlu, ilk kasetini 15 yaşındayken satın aldı. Dinlediği kasetleri biriktirmeye başlayan Saraçoğlu'nun koleksiyonunda, 70'li yıllardan bugüne Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, arabesk ve pop sanatçıların yanı sıra yerel sanatçıların kasetleri yer alıyor.
Süleyman Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, sinema ve müziğin çocukluğundan bu yana vazgeçilmez tutkusu olduğunu söyledi.
Çocukluk yıllarında televizyonun yaygın olmadığını anlatan Saraçoğlu, "Boş zamanlarımda sinemaya giderdim, radyo dinlerdim. Müziği eskiden kasetlerden dinlerdik. Sinemalarda sanatçıları görürdüm. Şarkıcılar da filmlerde oynarlardı." dedi.
Saraçoğlu, 46 yıl önce satın aldığı ilk kasetin yerel sanatçılardan Dirmilli Emin'e ait olduğunu dile getirdi.
"ASKERE KASETLERİMİ SAKLADIM DA GİTTİM"
Müzik sevdalısı olduğu için kaset toplamaya başladığını belirten Saraçoğlu, "Babam bu gibi şeyleri sevmiyordu. Ondan saklaya saklaya topladım. Askere kasetlerimi sakladım da gittim. Askerden gelince yine devam ettim. Ferdi Tayfur, Gönül Akkor, Selda Bağcan, Cem Karaca, Barış Manço gibi sanatçıların kasetlerini de aldım. Yabancı sanatçıların kasetleri de var koleksiyonumda" diye konuştu.
Kasetleri iyi muhafaza ettiğini anlatan Saraçoğlu, 1970'lerde aldıklarının orijinalliğini koruduğunu ve temiz olduğunu kaydetti.
Evindeki kaset çalarda her akşam müzik dinlediğini aktaran Sarçoğlu, "Elimde 2 binin üzerinde kaset var. Hala elimde olmayan kasetleri bulduğum zaman alıyorum. Bazıları 'Kasete niye para veriyorsun?' diyor. 'Bunlarla uğraşılır mı?' diyenler de oluyor. Kasetleri dinlediğimde gençliğime gidiyorum. Geçmiş gözümde canlanıyor. Gençliğim bu kasetlerle geçti. Aynı kasetleri dinlerken o günleri hatırlıyorum. Gönlüm genç kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.
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