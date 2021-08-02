45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı!

Kahramankazan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Manavgat'ta devam eden orman yangını nedeniyle arama ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
DHA'nın haberine göre, AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekip, dün akşam çoban Ahmet Yılmaz'ın 45 keçisi ile birlikte kaybolduğu ihbarı sonrası çalışma başlattı. Dün akşam Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Köyü'nde yapılan aramada, çoban Yılmaz ile 45 keçisi mağarada bulundu. Yılmaz'ın, alevlerden kurtulmak için keçileri ile birlikte sığındığı mağarada mahsur kaldığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri, kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi.
Ekip sorumlusu Ömer Ünal, Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, "AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.
'HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ'
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Tamamı gönüllü personellerimizden oluşan arama kurtarma ekibimiz burada yapılan çalışmalara katkı veriyor. Birliğimiz Türkiye'nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı bölgedeki tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun AFAD'ın koordinesinde göreve her zaman hazırız" dedi.
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