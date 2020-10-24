43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar

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Turgut Özal Tıp Merkezinde 3 yıl önce kurulan Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü'nde lösemi ve hemofagositik lenfohistiyositoz gibi birçok hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kısa bir süre önce kurulan merkezlerinde önemli ve başarılı nakiller yapıldığını anlattı.

Kanser ve diğer kan hastalıklarında tedavi, tanı ve takip yapılan merkezlerinde hem erişkin hem de çocuk hastalarda gerçekleştirilen tedavide başarı oranının giderek arttığına dikkati çeken Kızılay, "Nakil yapılmasa kaybedebileceğimiz hastalara çare ve şifa dağıtıldı." dedi.

Merkezlerinin yaptığı tedaviyle ülke genelinde adından söz ettirdiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu: "Çocuk nakilleri Türkiye'de az sayıda merkezde yapılıyor. Burası ülkemizin en önemli nakil merkezlerinden biri oldu. Bütün imkanlarımız ve altyapımız hastanemizin laboratuvar ve teknik donanımları bu konuda yeterli ve üst düzeyde. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kök hücre ve kemik iliği nakli hem çocuklarda hem erişkinlerde çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için uygun insanlarımız kök hücre vericisi olsun."

"BAŞARI ORANLARIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise ekipleriyle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tedavisi diğer yöntemlerle mümkün olmayan kan hastalıklarının kemik iliği sayesinde tam ve kesin şekilde tedavi edildiğini vurgulayan Akyay, 3 yıldır nakillerin başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

Akyay, şunları kaydetti: "Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl, Bitlis ve Adıyaman gibi birçok ilden hasta alıyoruz. Burada 5 hemşire, 1 nakil koordinatörü, 1 sorumlu hekim ve 1 de yardımcısı var. Çocuk Kemik İliği Nakli Bölümü'nde başarılı hizmet veriyoruz. 0-18 yaş arası çocuklara kemik iliği transplantasyonu yapabiliyoruz. Şu ana kadar 43. naklimizi yaptık. 43 nakilde de başarı oranlarımız çok yüksek."