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400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: ABD'de 30 yılı aşkın süre tutuklu kalan adamın masum olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 1988 yılında tutuklanan 57 yaşındaki Sidney Holmes'un 30 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra masum olduğu anlaşıldı. Holmes, 400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Giriş: 16.03.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: ABD'de 30 yılı aşkın süre tutuklu kalan adamın masum olduğu ortaya çıktı
HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde 400 yıl hapis cezasına çarptırılan 57 yaşında Sidney Holmes, 30 yıldan fazla süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Silahlı soygun suçunda hapis cezası verilen Holmes'un 30 yılı aşkın süre sonra masum olduğu anlaşıldı.

1988'DE TUTUKLANMIŞTI

Holmes, bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu 6 Ekim 1988'de tutuklanmıştı. Holmes, mağazada soygun yapanların şoförlüğünü yaptığı iddiasıyla mahkum edildi, hatta Broward Eyalet Savcısı Harold Pryor, Holmes'un kurbanların arabasını da çaldığını iddia etmişti.

Yıllardır suçsuz olduğunu söyleyen Holmes'un masum olduğu ortaya çıktı.

Pryor, "Mahkumiyet İnceleme Birimi'ndeki (CRU) savcılar, Holmes'un nasıl bir şüpheli haline geldiği ve aleyhindeki başlıca delillerin güvenilmez görgü tanığı kimliği nedeniyle makul bir masumiyet iddiasına sahip olduğuna karar verdiler" dedi. Holmes'un soyguncuyla bağı olduğuna ilişkin hiçbir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

"ŞOK İÇİNDEYİZ"

Yetkililer, Holmes'un hapis cezasına çarptırıldığı ve bu kadar uzun süre hapis yattığı için "şok" içinde olduklarını ifade ettiler.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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