4 yaşındaki İbrahim'in kahreden ölümü: Babası fark etmedi traktörün altında kaldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Birecik'e bağlı Kuyucak Mahallesi'nde iddiaya göre baba Fatih Y., kullandığı traktörle geri manevra yapmak istedi.
Baba Fatih Y., manevra yaptığı sırada fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'nin üzerinden geçti.
Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük İbrahim, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.