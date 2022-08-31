4 yaşındaki Ferhat'ın acı sonu!

Samsun'da, ailesinin fındık topladığı bahçede yamaçtan dereye düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Ferhat Enes Ç., ailesi bahçede fındık topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikteki yamaçtan dereye yuvarlandı. Yakınları tarafından fark edilip deredeki suyun içinden çıkartılan çocuk, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.