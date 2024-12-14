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        Haberler Sağlık 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 tane mıknatıs çıktı | Sağlık Haberleri

        4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 13 tane mıknatıs çıktı

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde 13 tane boncuk mıknatıs yutan çocuk başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:41
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        4 yaşında! Bağırsağından 13 tane mıknatıs çıktı
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        Yozgat’ta yaşanan olayda, 4 yaşındaki erkek çocuğu boncuk mıknatıs yuttu. Halk arasında 'bilye mıknatıs', 'boncuk mıknatıs' olarak adlandırılan neodim mıknatıslar renkli yapılarıyla şekere benzetilmesi sebebiyle çocuklar için oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

        OYUN AMAÇLI SATILIYOR

        Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Serkan Odabaşı, “Bu mıknatıslar normal mıknatıslardan 5-10 kat daha fazla çekim gücüne sahip olabiliyor. Oyun amaçlı satılan bu mıknatıslar çeşitli renklerde, parlak yapısıyla çocukların ilgisini çekiyor ve çocuklar tarafından yutulabiliyor. Güçlü çekim gücü; mide, bağırsak gibi organlarda da birbirini bulmalarını sağlar. Mıknatıslar arasında kalın bağırsak dokusunda kangrene gitme, delinme, organların birbiri arasında yol oluşması gibi sorular oluşabilir. Hastanemize başvuran hastamız bu mıknatıstan yutma şikayeti ile başvurdu. Grafilerde yer değiştirmediğini tespit ettikten sonra hastamızı ameliyata alma kararını verdik. Kapalı ameliyat ile bu mıknatısın yerini tespit ettik, ilgili 3-4 santim bağırsakta da hasar olması üzerine, bu bağırsak kısmını çıkararak operasyonu tamamladık. Operasyonda 13 adet renkli mıknatısı çıkardık. Hastamıza ve ailesine geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

        EBEVEYNLER DİKKAT!

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ise konu ile ilgili, “Yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Çocuk Cerrahisi Uzmanımız başarılı ameliyatlar yapmaktadır. Kendisini ve ekibini tebrik ederim. Hekimimizin de belirtmiş olduğu gibi neodim mıknatısların renkli yapısı ile dikkat çekmesi sonucu maalesef bu tür vakalarla karşılaşmaktayız. Ebeveynleri ve aileleri bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

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