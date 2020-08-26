Fransa Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

Açıklamada Fransa ordusunun tatbikat 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacağı ifade edildi.

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