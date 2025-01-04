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        Haberler Bilgi Gündem 4 Ocak Dünya Braille Günü nedir? Braille ne demek? 4 Ocak ne günü? 4 Ocak'ta ne oldu?

        4 Ocak ne günü? 4 Ocak Dünya Braille Günü anlamı ve önemi

        Ocak ayı farkındalık yaratan özel günlere ev sahipliği yapıyor. 4 Ocak Dünya Braille Günü, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran ve toplumsal farkındalık oluşturan önemli bir tarihtir. Bu özel gün, Braille alfabesinin hayatlara kattığı değeri vurgularken, eşitlik ve erişilebilirlik konularına dikkat çekiyor. İşte 4 Ocak Dünya Braille Günü anlamı ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:10
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        • 1

          4 Ocak Dünya Braille Günü, görme engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. Gün, Louis Braille tarafından geliştirilen kabartma alfabeyi ve bu yenilikçi buluşun etkisini anma fırsatı sunuyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          4 OCAK BRAİLLE GÜNÜ NEDİR?

          Dünya Braille Günü, her yıl 4 Ocak'ta, görme engelli bireylerin yaşamında büyük bir fark yaratan Braille alfabesinin önemini vurgulamak amacıyla kutlanır. 1824 yılında Louis Braille tarafından geliştirilen bu alfabe, görme engelli bireylerin eğitim, kültür ve iletişim alanlarında bağımsızlık kazanmalarına olanak tanır.

        • 3

          Bu özel gün, toplumda farkındalık yaratmayı, görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi ve onların eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamlarına katkıda bulunmayı hedefler. Braille alfabesi sayesinde, dünya çapında milyonlarca insan bilgiye erişim sağlayarak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif bir şekilde katılım göstermektedir.

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