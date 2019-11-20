20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kışın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı da artmaya başladı. Dün gece yapılan operasyonlarda Kırklareli'nde 78, Kuşadası'nda 55, İzmir'de 38 ve Balıkesir'de 31 göçmen yakalandı. Diğer yandan göçmenlere aracılık eden zanlılar da gözaltına alındı.
EDREMİT'TE 40 GÖÇMEN
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Edremit Körfezi'nde 40 göçmenin yakalandığı açıklandı.
Açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemisinin, Edremit Körfezi’nde göçmen botu tespit ettiği belirtilirken, 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığı açıklandı.
KIRKLARELİ'NDE KAMYON KASASINDA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kırklareli'ne düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler ilçe girişinde K.D. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada kamyonun kasasında Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla K.D. gözaltına alındı.
AYDIN'DA 55 GÖÇMEN
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye, 11 Filistin, 5 Kongo ve 1 Kuveyt uyruklu 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İZMİR'DE 38 KİŞİ YAKALANDI
İzmir'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
BALIKESİR'DE 31 GÖÇMEN YAKALANDI
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri; her ikisi de İzmir plakalı olan bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden özel otomobilde yaptıkları kontrollerde; 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Angola, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmenin yanı sıra A.Ö. ve İ.U. isimli 2 organizatörü ele geçirdi.
Yakalan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipler, 31 düzensiz göçmen ve A.Ö. ve İ.U. adlı organizatör zanlıları hakkında yasal işlemlere başlattı.
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