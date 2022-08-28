4. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (28 Ağustos 2022 Pazar) Süper Lig fikstürü, bugün ve yarın maç programı! Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 4. hafta bu akşam oynanacak 3 mücadele ile devam edecek. İşte gün itibariyle 4. haftanın görünümü ve kalan maçların programı...



SÜPER LİG 4. HAFTA SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

26 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Gaziantep FK 5-2 Antalyaspor

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

21.45 Fatih Karagümrük 4-1 MKE Ankaragücü

21.45 Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Kayserispor-Giresunspor (Bu akşam oynanacak)

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor (Bu akşam oynanacak)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Bu akşam oynanacak)

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe (Yarın akşam oynanacak)

21.45 Beşiktaş-Sivasspor (Yarın akşam oynanacak)

SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU