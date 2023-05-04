4 gün önce satışa çıkardığı araçta can verdi

Bursa'da, internetten satışa çıkardığı otomobiliyle kaza yapan Mertcan Çeri (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Mertcan Çeri idaresindeki otomobil, hızlı girdiği iddia edilen virajda karşı yönden gelen A.B. (35) idaresindeki TIR'a yandan çarptı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Mertcan Çeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çeri'nin cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR şoförü A.B. gözaltına alındı.

Mertcan Çeri'nin, askerden yeni geldiği ve kaza yaptığı otomobilini 30 Mayıs'ta bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi. Mertcan Çeri, bugün ikindide Yenişehir ilçesine bağlı Demirboğa Mahallesi'nde toprağa verilecek.