4 çocuk annesi Leyla Koca'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

4 çocuk annesi Leyla Koca'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Bursa'da olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı.

REKLAM advertisement1 KAÇAN EŞİNİ 4 KEZ BIÇAKLADI DHA'daki habere göre Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın (56) aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca (45) otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı.

4 ÇOCUN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise polis tarafından yakalandı.

TV'DE EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

İLK İFADEDE 'İHANET' SUÇLAMASI Emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ile Leyla Koca'nın yakınları katıldı.

"LEYLA'YI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM" Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, daha önceki ifadesinde, "Leyla'yı tasarlayarak öldürmedim. Onun davranışları cinnet getirmeme sebep oldu. Yüzüme tükürerek, 'Sen adam mısın?' dedi ve suratıma telefon fırlattı. Aracı yolun kenarına çekerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" diyen Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti karar vermek için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.